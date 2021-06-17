Шипулин назвал средневековьем факт занижения оценки студенту из-за цвета волос

Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал ситуацию, произошедшую в Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге, где студенту занизили оценку на защите диплома из-за цвета волос.

«Увидел сегодня в ленте новость «В Екатеринбурге студенту занизили оценку на защите диплома из-за зеленых волос». Подумал, что шутка.

Оказалось, что нет. Студенту Уральского политехнического колледжа поставили за защиту диплома «хорошо», а не «отлично», не потому что он чего-то не знал или защитился не идеально, а из-за зеленых волос, сережки в ухе и «непрезентабельного вида».

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Это же Средневековье какое-то! Абсолютное проявление невежества и ханжества. Если этот парень умный, талантливый, способный и в будущем своим трудом будет приносить пользу обществу, то разве есть разница, зеленые у него волосы или красные?

Пусть проявляет свою индивидуальность так, как ему хочется. Времена, когда тех же хиппи, эмо, готов и панков гоняли за внешний вид, давно уже прошли», — пишет спортсмен в Instagram.

Шипулин является чемпионом мира 2017 года в эстафетной гонке, шестикратным призером мирового первенства, а также обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов сезона-2014/15. Спортивную карьеру биатлонист завершил в 2018 году.

Ранее сообщалось, что многократного чемпиона Олимпийских игр Уле-Эйнара Бьорндалена назвали частью политического проекта Китая.