Актеру Баринову не понравилась игра сборной России в матче с Финляндией

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Актер Валерий Баринов поделился эмоциями от матча Евро-2016 между сборной России и национальной командой Финляндии, передает «Спорт-Экспресс».

Россия победила со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

«Впечатления не очень. В первом тайме еще хотели, бежали, а потом вообще не пошло. Финны могли забить. Линия защиты мне не понравилась. Хотя я доволен самоотверженностью Баринова и Дивеева, но надо же держать нападающих противника», — сказал Баринов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре сборная России в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3). Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе B, набрав три очка.

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Финляндия померится силами с Бельгией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее Россия обыграла Финляндию в матче Евро-2020.