Миранчук: будем работать над реализацией моментов
Футболист сборной России Алексей Миранчук высказался о победе над Финляндией в матче Евро-2020.
Встреча завершилась со счетом 1:0, а Миранчук забил единственный мяч.
«На этом этапе была важна победа. Мы выполнили задачу и движемся дальше. Не реализовали много моментов? Вы знаете, это футбол. Наверное, важно то, что моменты есть. Будем работать над реализацией», — сказал игрок в эфире «Матч ТВ».
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В первом туре сборная России в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3). Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе B, набрав три очка
Команда Финляндии в Копенгагене переиграла Данию (1:0). Благодаря этой победе они располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, уступая России по личным встречам.
На первой строчке группы B располагается Бельгия, набрав три балла. Но свой второй матч Бельгийцы проведут 17 июня. Их соперником станет Дания (0).
В заключительном матче Группы B подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией в Копенгагене. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Финляндия встретится с Бельгией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Чемпионат Европы — 2020. Группа B
Финляндия — Россия — 0:1
Гол: 0:1 — Алексей Миранчук, 45+2.
Ранее Станислав Черчесов упал после гола Миранчука на Евро-2020 в матче с Финляндией.