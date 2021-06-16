Миранчук: будем работать над реализацией моментов

Футболист сборной России Алексей Миранчук высказался о победе над Финляндией в матче Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 1:0, а Миранчук забил единственный мяч.

«На этом этапе была важна победа. Мы выполнили задачу и движемся дальше. Не реализовали много моментов? Вы знаете, это футбол. Наверное, важно то, что моменты есть. Будем работать над реализацией», — сказал игрок в эфире «Матч ТВ».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре сборная России в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3). Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе B, набрав три очка

Команда Финляндии в Копенгагене переиграла Данию (1:0). Благодаря этой победе они располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, уступая России по личным встречам.

На первой строчке группы B располагается Бельгия, набрав три балла. Но свой второй матч Бельгийцы проведут 17 июня. Их соперником станет Дания (0).

В заключительном матче Группы B подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией в Копенгагене. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Финляндия встретится с Бельгией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Финляндия — Россия — 0:1

Гол: 0:1 — Алексей Миранчук, 45+2.

Ранее Станислав Черчесов упал после гола Миранчука на Евро-2020 в матче с Финляндией.