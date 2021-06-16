Кучеров установил рекорд «Тампы» в розыгрышах Кубка Стэнли

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил клубный рекорд по минимальному количеству матчей, которое потребовалось провести игроку, чтобы набрать 20 очков в одном плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во второй встрече 1/2 финала Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2), которая прошла в Тампе на «Амали-Арене», россиянин совершил три результативные передачи. Первая из них позволила нападающему покорить отметку в 20 очков в нынешнем розыгрыше плей-офф. Всего в активе Кучерова 22 (5+17) очка в 13 встречах.

Также форвард «молний» набрал 117 (41+76) баллов за карьеру в плей-офф НХЛ. Он разделил четвертое место в списке самых результативных россиян в Кубке Стэнли с Сергеем Зубовым. Выше располагаются Александр Овечкин (134), Евгений Малкин (171) и Сергей Федоров (176).

Кучеров был выбран «Тампой» на драфте НХЛ 2011 года под общим 58-м номером. В 2019 году он стал обладателем личных наград «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи», а в сезоне-2019/20 завоевал Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Кучеров входит в тройку претендентов на приз лучшему игроку плей-офф НХЛ.