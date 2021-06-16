Депутат Свищев заявил, что эфир с Губерниевым и Бузовой напомнил ему Comedy Club

Член комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал скандальный эфир с участием спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

«В прямом эфире устроили такую клоунаду! Мы ждем экспертов на спортивных каналах для того, чтобы разобраться в нюансах игры. Этот эфир напомнил мне Comedy Club.

Губерниев – профессионал своего дела, но гнобить девушку – это не его уровень. И я думаю, это непридуманная история. А плохой пиар делает свое дело. Это все принесет пользу в виде просмотров, но точно не нам, людям, которые хотят услышать что-то стоящее из мира спорта», – приводит слова Свищева «СЭ».

Ранее Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев назвал Ольгу Бузову и Дмитрия Губерниева идиотами.