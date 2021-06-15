Александр Мостовой раскритиковал игроков сборной России за слова о Бельгии

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова игроков сборной России про сборную Бельгии.

«Меня поразили комментарии наших футболистов, особенно молодых, о Бельгии, мол ничего особенного, Лукаку — ничего особенного. Вы туда уезжайте, поиграйте и покажите игру как Лукаку, а потом говорите. А то тут играют, ну как играют, это смешно», — передает слова Мостового «Чемпионат.com».

В стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Валерий Карпин заявил, что Бельгия в игре с Россией ходила по полю пешком.