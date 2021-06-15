Свищев: в России есть люди, которые радовались поражению Украины

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о том, что в России поддерживали сборную Украины в матче против Нидерландов, передает «Чемпионат.com».

«И в России есть такие люди, которые радовались проигрышу Украины, надо признать честно. Но наша фан-зона говорит о том, что мы по-прежнему хорошо относимся к нашим украинским соотечественникам. Все, что связано с Украиной, не вызывает у нас отторжения», — сказал Свищев.

Украина в матче первого тура Евро-2020 уступила Нидерландам со счетом 2:3.

Чемпионат Европы — 2020. Группа C

Нидерланды — Украина — 3:2

Голы: 1:0 — Вейналдум, 52; 2:0 — Вегорст, 58; 2:1 — Ярмоленко, 75; 2:2 — Яремчук, 79; 3:2 — Дюмфрис, 85.

Ранее Свищев прокомментировал то, что украинские болельщики праздновали поражение сборной России в матче против Бельгии.