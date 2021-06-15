Наставник сборной Дании раскритиковал УЕФА за решение доиграть матч с Финляндией

Наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд критично высказался о том, что Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) разрешил доиграть матч с Финляндией.

Во второй игровой день Евро Эриксен упал на газон во время матча группового этапа против команды Финляндии. Врачи оперативно вступили в дело и с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца сумели реанимировать футболиста. Матч между сборными Дании и Финляндии было решено продолжить.

«Коронавирус позволяет отложить матч на 48 часов. Остановка сердца, очевидно — нет. Парни проявили столько силы, выйдя на поле и продолжив игру. Но я не думаю, что было правильным дать игрокам возможность выйти и закончить матч в тот же день», — передает слова Хьюлманда Sky Sports.

Ранее футболист миланского «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен, который перенес остановку сердца в матче с Финляндией на чемпионате Европы — 2020, рассказал о своем самочувствии.