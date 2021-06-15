В Госдуме раскритиковали болельщиков из Украины, праздновавших поражение России на Евро

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал то, что украинские болельщики праздновали поражение сборной России в матче против Бельгии, передает «Чемпионат.com».

«В каждом государстве есть люди, которые мыслят здраво, а есть люди, которые думают пятой точкой. На Украине в тысячу раз меньше тех, кто ненавидят все, что связано с Россией. Эти черти радовались, когда упал российских самолет в Египте», — сказал Свищев.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск. Заключительной встречей группы В для команды Станислава Черчесова станет игра со сборной Дании 21 июня.

Ранее Свищев ответил на резкие слова главы «Карпат» Олега Смалийчука в адрес национальной команды России после поражения от Бельгии со счетом 0:3 на чемпионате Европы — 2020.