Олимпийская чемпионка Резцова назвала Бузову чудовищем

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала скандальный эфир с участием певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор , подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

«Есть Бузова, есть Губерниев. Они оба неадекватные. С Губерниевым мы не очень общались, он неправильный человек. Он повел себя не как мужчина. У него отсутствует мужское начало. А Бузова — чудовище», — цитирует Резцова «СЭ».

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что он не оскорблял Ольгу Бузову и отработал в эфире «Матч ТВ» блестяще.