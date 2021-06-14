Тарханов: Яя Туре сложно оценивать как тренера, но это был суперфутболист

Известный российский специалист, заслуженный тренер РФ Александр Тарханов, в 2005-2006 годах возглавлявший грозненский «Терек», прокомментировал вхождение в тренерский штаб команды, ныне носящей название «Ахмат», знаменитого в прошлом ивуарийского футболиста Яя Туре. Тарханов отметил, что давать оценку его тренерским навыкам пока трудно.

«Сложно говорить. Это был суперфутболист, но не могу его оценивать как тренера. Единственное, он хорошо знает русский язык, знает европейский футбол — возможно, в том числе и поэтому его позвали», — сказал Тарханов «Газете.Ru».

По мнению специалиста, уже сам приезд Туре может положительно сказаться на имидже российского чемпионата. Тарханов согласился с тем, что подписание ивуарийца может повысить престиж и узнаваемость Российской премьер-лиги.

«Думаю, он может помочь», - заключил Тарханов.

Яя Туре известен по выступлениям за «Барселону» и «Манчестер Сити», он является двукратным чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Англии в составе этих клубов. Стоит отметить, что 38-летний Туре уже имеет опыт тренерской работы, причем на постсоветском пространстве: до недавнего времени он входил в тренерский штаб донецкого «Олимпика». Его контракт с «Ахматом» рассчитан до конца сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что обязанности своего нового помощника определит главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев.