Комментатор Орлов заявил, что от Зобнина в сборной России нет никакой пользы

Российский спортивный журналист Геннадий Орлов оценил действия игроков полузащиты сборной России в матче с Бельгией в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Мухина надо было выпускать со стартовым свистком, а Баринова — отправить в центр защиты. Видно, что Максим не признает авторитетов. Нужны такие игроки, которые выходят и не боятся играть, даже против Бельгии. Мухин — такой. Интересно, поставит ли Черчесов его в стартовый состав на следующий матч.

Мухин острее и быстрее, чем Зобнин. Тот все время в сборной, но пользы от него никакой, особенно в атаке. Куда он делает передачи? Его надо менять. Тренер, это конкуренция», — высказался журналист на своем YouTube-канале.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени. В заключительном матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что сборная Украины сильнее сборной России.