Салихова ответила Черчесову на слова о том, что сборной не нужны натурализированные игроки

Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, что нет необходимости натурализовывать игроков для национальной команды.

«Крик души. Ну да, ну да, Семенов же есть», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Такую реакцию супруги президента «Спартака» вызвали слова Черчесова о том, что у сборной есть футболисты, в матче с бельгийцами выходили Мухин, Дивеев и нужно делать их сильнее.

Напомним, что ошибка защитника Андрея Семенова на 10-й минуте привела к первому голу в ворота Антона Шунина.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Зарема Салихова предложила натурализовать игрока московского «Спартака» Самюэля Жиго.