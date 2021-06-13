Наставник сборной Бельгии не удивился реакции россиян на акцию BLM

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о реакции фанатов сборной России на решение своих подопечных преклонить колено перед стартом матча первого тура группового этапа чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

По его словам, футболисты были максимально сконцентрированы и поэтому не придали особого значения реакции трибун.

«Мы фокусировались на нашей игре. Реакции бывают разные, ничего нового.

Самая главная реакция — когда наши болельщики начали петь гимн. Мы не думали, что их будет так много, но было приятно слышать их голоса», — передает слова Мартинеса «СЭ».

Напомним, что свой дебютный матч на Евро-2020 Россия проиграла бельгийцам с разгромным счетом 3:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее сообщалось, что организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) жестко раскритиковала свист российских болельщиков в адрес акции «Жизни черных важны» (Black Lives Matter).