Экс-судья Федотов считает, что первый гол Лукаку засчитывать было нельзя

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов прокомментировал эпизод с первым голом нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против сборной России.

По его мнению, засчитывать мяч форварда миланского «Интера» на десятой минуте игры было нельзя, так как он в момент приема в штрафной площади находился в офсайде.

«Для меня это офсайд! Семенов не играл в мяч, а Лукаку был за линией. Да, был рикошет от Семенова, но он не играл в мяч.

Гол Бельгии в ворота России нельзя было засчитывать. Чтобы не было офсайда, Семенов должен был играть в мяч. Пока VAR не работает», — заявил Федотов в интервью Sports.ru.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла шесть из восьми матчей против Бельгии.