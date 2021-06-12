Экс-президент «Локомотива» о матче Россия — Бельгия: игры в праздники нам редко удаются

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов в преддверии матча Евро-2020 между сборными России и Бельгии заметил, что игра состоится в День России. Он обратил внимание, что игры в праздничные дни российским футболистам традиционно не удаются, и не только на уровне сборной.

«Конечно, хотелось бы в День России выиграть на своем поле. Хотя я, честно говоря, всегда относился скептически к матчам в праздничные дни. Когда я работал в «Локомотиве», в День железнодорожника мы практически никогда не выигрывали, очень редко. Вы же знаете, когда, допустим, праздник клуба или день рождения тренера, сразу вспоминается анекдот про галстук. Всегда что-то не получается — не знаю, почему, но у меня существует такое предубеждение. Поэтому мне не очень бы хотелось, чтобы играли в праздник. Но тем не менее, народ придет, поддержка будет сумасшедшая. Наши ребята постараются, может, что и сотворят», — сказал Наумов «Газете.Ru».

Матч сборных России и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 12 июня. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Также соперниками нашей команды на групповом этапе являются Финляндия и Дания.

Ранее Николай Наумов заявил, что поражение от Бельгии на Евро-2020 не будет критичным.