Ринат Билялетдинов: в матче с Италией турки предстали вполне осмысленной командой

Заслуженный тренер РФ, бывший наставник «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов подвел итоги матча открытия Евро-2020 между сборными Турции и Италии. Итальянцы одержали разгромную победу со счетом 3:0, но, по мнению Билялетдинова, турки выглядели хорошей командой и проиграли из-за более высокого мастерства соперника.

«Для меня было откровением, что турки пытались выйти из-под итальянского прессинга, не пожарили в первом тайме, старались доставить мяч вперед, сохранять его. Они предстали вполне осмысленной командой. Другое дело, что у них получалось все без продолжения. Один-два игрока действовали, а третий запаздывал, и нить рушилась. Но они показали себя вполне добротной командой, просто итальянцы были очень хороши, действовали практически без брака, а прием мяча — просто на загляденье. Именно на фоне мобилизованного соперника Италия выглядела очень хорошо. Сохранят ли они тонус в течение месяца, это вопрос, такая форма долго не держится», — сказал специалист «Газете.Ru».

В субботу, 12 июня, первый матч на турнире проведет сборная России — подопечные Станислава Черчесова встретятся с бельгийцами. Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Ринат Билялетдинов назвал возможные сценарии матча Россия — Бельгия.