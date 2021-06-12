Адвокат российской теннисистки Сизиковой рассказал о ее самочувствии после задержания

Фредерик Бело, адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой, рассказал о самочувствии своей подзащитной после задержания в Париже.

«Ужасно, она жертва, ее имя очернили. Невозможно быть одновременно и жертвой, и подозреваемой. Ее обвиняют в том, что она не делала. Она публичная личность. Расследование длится год, сначала все держалось в секрете, теперь нет. Если вы играете в большой теннис, все следят за вашими ошибками», — цитирует адвоката RT.

1 октября 2020 года в отношении теннисистки было начато расследование. Французская прокуратура посчитала, что встреча «Ролан Гаррос», в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынской паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6), имела договорной характер.

Под подозрением оказался один из эпизодов второго сета, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Тогда россиянка допустила две двойные ошибки. По данным L'Equipe, на победу румынских теннисисток в этом гейме были поставлены большие суммы. Ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.

Ранее российская теннисистка Анна Моргина защитила Яну Сизикову, вступив в перепалку с фанатами.