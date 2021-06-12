Канделаки упрекнула Азербайджан в пренебрежении здравым смыслом

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала инцидент с выдворением комментатора Михаила Моссаковского из Азербайджана и недопуска на матч чемпионата Европы — 2020 между сборными Швейцарии и Уэльса.

По ее мнению, Баку мог выдать журналисту разрешение на въезд, тем самым выведя сферу спорта из международной вражды.

«Михаил Моссаковский оказался в эпицентре конфликта, к которому он не имеет никакого отношения. Жаль, что политические амбиции побеждают здравый смысл. В принципе, это уже мало кого удивляет, но по-прежнему расстраивает», — написала Канделаки в своем Telegram-канале, при этом отметив, что жители Азербайджана в абсолютном большинстве проявляют теплоту и гостеприимство.



Ранее комментатор Алексей Андронов поделился мнением о запрете сотруднику телеканала «Матч ТВ» Михаилу Моссаковскому освещать матчи чемпионата Европы 2020 года из Баку.