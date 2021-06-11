Олимпийская чемпионка Журова объяснила, почему ее «совсем не трогает» фраза «Героям слава»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала тот факт, что Украина пытается сохранить на форме лозунг «Героям слава», который был запрещен УЕФА по причине своего «политического и милитаристского значения».

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в данный момент находится в Риме и ведет переговоры с УЕФА по этому поводу.

«Честно говоря, меня не трогает эта фраза совсем. Если человек не погружается в это, не знает, что слоган значит, то увидит фразу «Героям слава» и подумает: «Наверное, у них есть свои герои, может, это о героях Великой Отечественной войны, и они ими восхищаются».

Больше вопросов к карте Украины с Крымом. Это самое главное. Это Украина и демонстрирует. Все остальное не имеет такого значения. Если каждая страна выйдет в форме с предполагаемыми границами, которые они хотели бы видеть, то я боюсь, что на спортивных аренах начнется настоящая война», — сказала Журова.

Ранее Журова в разговоре с «Газетой.Ru» оценила тот факт, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) сделала слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» своими официальными символами.