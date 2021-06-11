На время Евро в Санкт-Петербурге ввели дополнительные ограничительные меры

В Санкт-Петербурге на период проведения чемпионата Европы — 2020 ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса.

«В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий.

В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях не может превышать трех тысяч человек. При проведении культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента, который до 11 июня будет утвержден Комитетом по культуре Санкт‑Петербурга», — информирует пресс-служба администрации города.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первый матч для нашей команды на турнире состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Соперник — сборная Бельгии.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что у Андрея Мостового выявлен сомнительный тест на коронавирус.