Президент Франции назвал игрока «Реала» Бензема образцом успеха для иммигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился мнением о возвращение в состав сборной форварда мадридского «Реала» Карима Бензема.

«Я хочу, чтобы Бензема написал страницу в истории сборной Франции. Возвращение Карима выходит за рамки спорта, этого ждали все. Для многих французов Бензема в первую очередь великий футболист, чемпион. Я говорю не только про его юные годы в «Лионе». После переезда в Испанию за ним все равно внимательно следят болельщики», — цитирует президента RMC Sport.

Также Макрон добавил, что Бензема является образцом успех для многих людей иммигрантского происхождения.

Напомним, в 2015 году Бензема и еще пятерым людям выдвинули подозрение в вымогательстве по поводу интимной видеозаписи, где был запечатлен его партнер по сборной Матье Вальбуэна в гостинице. В списке потенциальных шантажистов изначально был и Джибриль Сиссе, но позже его исключили. По версии следствия, Бензема вступил в сговор с шантажистами и посоветовал Вальбуэна заплатить те деньги, которые они требовали.

После того, как история стала достоянием общественности, Бензема был исключен из национальной команды. С ноября 2015 года он не провел за сборную ни матча. Всего в 81 матче за сборную Франции Бензема забил 27 голов.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 французы сыграют с Португалией, Германией и Венгрией.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

Ранее игрок сборной Франции Оливье Жиру извинился перед Килианом Мбаппе за слова после матча со сборной Болгарии.