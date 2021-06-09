Украина удалила российских исполнителей из своего плейлиста Евро-2020

Из плейлиста сборной Украины, собранного в преддверии матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, пропали песни российских исполнителей. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации «Пятого канала», изначально в список доступных для прослушивания треков входиди композиции MORGENSHTERN, Dead Blonde, 10 AGE, NLO, Slava Marlow, Soda Luv/SQWOZ, The Hatters и Эльдара Джарахова.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021.



Сборная Украины на групповом этапе встретится с Нидерландами, Австрией и Северной Македонии.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не может влиять на ситуацию с формой сборной Украины для чемпионата Европы — 2020.