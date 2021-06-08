Экс-чемпион UFC высмеял Мейвезера за его бой против блогера

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Генри Сехудо высмеял выступление Флойда Мейвезера против блогера Логана Пола.

«Эй, Флойд, теперь твой рекорд в боксе 50-1. А сейчас подумай, что сделает с тобой олимпийский чемпион, если ты проиграл даже блогеру. Старик, со мной ты не выдержишь и пары раундов», — пишет Сехудо в Twitter.

7 июня на арене Hard Rock Stadium в Майами (США) состоялся восьмираундовый бой по правилам бокса между Флойдом Мейвезером и звездой YouTube Логаном Полом. Победитель выявлен не был, так как судей за пределами ринга не было. Однозначно победить можно было только досрочно, но этого не случилось.

Напомним, 26 августа 2017 года Мейвезер победил по правилам бокса бойца ММА Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

В 2018 году боксер принял участие в выставочном бою с японским кикбоксером Тенсиной Нацукавой. Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом же раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.

На счету Флойда 50 побед в 50 поединках. Результат боя не будет учитываться в профессиональном послужном списке Мейвезера.

Ранее Генри Сехудо предложил Конору Макгрегору преклонить колено.