Комментатор Орлов сравнил хозяев «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о роли влияния владельцев в российских топ-клубах.

«Хозяева разные. У «Зенита» патрон команды [Алексей Миллер] очень деликатный. Я давно его знаю. И он не имеет такого влияния, как Галицкий или Федун с женой на составы своих команд. У сине-бело-голубых такого нет. У нас были тренеры высочайшего уровня и им отдавалась команда на откуп, — заявил комментатор в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Напомним, зенитовцы стали чемпионами Российской премьер-лиги, набрав 65 очков. Петербуржцы в третий раз подряд завоевали титул. На второй строчке в таблице расположился «Спартак», у которого 57 очков. Замкнул тройку призеров столичный «Локомотив» с 56 очками.

«Краснодар» на десятом месте с 41 очком в активе.

Ранее Леонид Федун заявил, что что поводов гордиться футбольной сборной России будет больше, чем хоккейной.