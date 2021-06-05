Россию на чемпионате мира по ММА не лишат гимна и флага

Сборную России по смешанным единоборствам, которая будет формироваться по результатам проходящего в Кемерово чемпионата России, не будет лишена государственной символики на чемпионате мира.

«Национальные флаг, герб и гимн будут также представлены на чемпионате мира, как и в прошлые годы. Мы неоднократно это обсуждали. Никаких проблем нет. Мы не ограничены глупыми запрещающими решениями. Спортсмены должны защищать свою страну, а в случае победы — в их честь должен звучать гимн их страны. Вмешивать сюда политику нельзя. ММА абсолютно чисты от любых политических игр.

Слава богу, мы находим общий язык по всем вопросам с президентом Международной федерации смешанных боевых искусств Керрит Браун и его командой. Они делают все, чтобы смешанные единоборства развивались как вид спорта, а не как политическая машина без колес», — цитирует Габдуллина NEWS.ru.

Ранее на чемпионате мира по хоккею в Риге вместо символики страны вывесили флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

3 июня хоккейная сборная России вылетела из турнира, проиграв команде Канады в четвертьфинале. Встреча завершилась в овертайме победой североамериканцев со счетом 2:1.