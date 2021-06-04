У России не отнимут чемпионат мира по волейболу-2022

Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году будет проходить в России.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA, из-за санкций которого Россия была лишена некоторых соревнований, вынуждена была признать, что отозвать чемпионат из России или перенести его в другую страну является юридически и практически невозможным.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о четырехлетней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований.

«FIVB продолжает совместную работу с WADA и всеми вовлеченными в организацию сторонами, чтобы гарантировать выполнение решения CAS в отношении демонстрации флага, формы, гимна и других государственных атрибутов на спортивных объектах в городах-организаторах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове, Красноярске и Белгороде как резервном городе. FIVB, ВФВ и АНО «Оргкомитет волейбол 2022» придерживаются подхода абсолютной нетерпимости к допингу и всегда будут полностью привержены защите чистых спортсменов и чистого спорта», — написано на «Спорт-Экспресс».

Правительство России выделило более 1 млрд рублей на подготовку и проведение международных спортивных соревнований, которые пройдут в стране в ближайшие два года.

Речь идет о пяти крупных мероприятиях: чемпионат Европы по футболу 2020 года, чемпионат мира по пляжному футболу в Москве (2021), первые Игры стран СНГ (2021), чемпионат мира по волейболу (2022) и финал Лиги чемпионов (2022).

Ранее сообщалось, что правительство России выделило более 1 млрд рублей на проведение международных соревнований.