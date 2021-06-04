Игрок сборной России Бурдасов считает, что сборная приняла поражение по-мужски

Форвард сборной России по хоккею Антон Бурдасов высказался о поражении в матче 1/4 финала чемпионата мира против команды Канады.

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась в овертайме победой североамериканской команды со счетом 2:1. Поражение от канадцев стало для российской команды четвертым подряд в противостояниях с «кленовыми листьями» на мировых первенствах.

«Я давно играю в хоккей и видел в нем многое, но так уж получилось, что этот чемпионат мира был первым в моей карьере. И надо сказать, что это незабываемые чувства. Да, мы не смогли добиться того, чего хотели, но тут уж ничего не поделать. Это спорт, и поражение — такая же неотъемлемая его часть, как и победа. Я кое-что выиграл и всегда радовался победам, деля их со своими товарищами. Вчера мы проиграли — что ж, значит, я должен принять это поражение. Но оно не может перечеркнуть того, что я прожил с командой на протяжении месяца. Мы работали, как могли, каждый отдавался своему делу на сто процентов, и нас объединяла одна мысль: мы должны быть единым целым и должны победить.

Любой хоккеист мечтает проверить себя на самом высоком уровне, а что может быть выше, чем соперничество с Канадой? Не хочу умалять достоинства других соперников, но, наверное, каждый из нас понимал, что только игра с канадцами станет настоящей проверкой. Я не считаю, что мы должны посыпать голову пеплом. Да, мы проиграли, но приняли поражение по-мужски. До последней секунды. Победитель бывает только один — жаль, что вчера это были не мы, но, мне кажется, никто не может упрекнуть нас в том, что мы сдались без борьбы», — сказал Бурдасов «Газете.Ru».

На турнире нападающий принял участие во всех восьми матчах, в которых набрал 6 (4+2) очка.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. На групповом этапе российская команда заняла первое место, одержав шесть побед в семи играх. Единственное поражение коллектив Валерия Брагина потерпел от словаков (1:3).

Ранее капитан сборной России по хоккею Антон Слепышев заявил, что ему не стыдно за партнеров по сборной.