Приговор Кокорину по делу о драке вновь будет обжалован

Представитель нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что приговор футболисту будет вновь обжалован.

По словам адвоката, низшая инстанция не выполнила указания второго кассационного суда. Стукалова отметила, что статья «Хулиганство», которая вменяется Кокорину, подразумевает преступление, совершенное без причины, а в случае с футболистом был конфликт.

Также представитель игрока итальянского клуба считает недопустимыми обвинения в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью и хулиганстве. Стукалова считает, что это влечет двойное привлечение к уголовной ответственности за одни и те же действия.

«Сломанный нос (у Соловчука) — от удара Мамаева, иных повреждений в результате проведенной экспертизы не выявлено, кассатор просит данный эпизод исключить у Кокорина. Указания второго кассационного суда не выполнены, приговор Кокорину вновь будет обжалован», — цитирует Стукалову РИА «Новости».

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы в октябре 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Соловчук.

8 мая Пресненский суд Москвы признал футболистов и двух других фигурантов дела виновными по статьям «хулиганство» и «нанесение побоев». Братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии.

В июле Мамаев и Кокорины были этапированы в исправительную колонию №4 в Белгородской области, а Протасовицкого отправили для отбывания заключения в аналогичное учреждение в Брянской области.

6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября футболисты вышли на свободу.

В мае 2020 года кассационный суд счел необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в эпизоде с участием Пака. Также инстанция считает, что Мосгорсуд не до конца дал оценку показаниям свидетелей по драке, в результате которой пострадал водитель Виталий Соловчук.

Ранее сообщалось, что у свидетеля по делу Кокорина и Мамаева изъяли фальшивые пятитысячные купюры.