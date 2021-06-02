Стало известно расписание матчей 1/4 финала ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, завершился групповой этап.

Россия вышла из группы с первого места. В 1/4 финала «Красная машина» сыграет с Канадой. Встреча начнется 3 июня в 20.15 по московскому времени. На это же время запланирован матч между Чехией и Финляндия.

Матчи Швейцария — Германия и США — Словакия состоятся 3 июня. Стартовые вбрасывания запланированы на 16.15 по московскому времени.

Российская команда разгромила сборную Белоруссии со счетом 6:0 в заключительном матче группового этапа и заняла первое место в группе А.

Группа A: Россия — 17, Швейцария — 15 очков, Чехия — 13, Словакия 12, Швеция — 10, Дания — 9, Беларусь — 4, Великобритания — 4.

Канада стала четвертой в группе B, причем судьба команды решалась на последних секундах игры Германия — Латвия. Немцы победили 2:1, а в случае ничейного исхода в основное время этого матча, «кленовые листья» оставались за бортом плей-офф.

Группа B: США — 18, Финляндия — 17 очков, Германия — 12, Канада — 10, Казахстан — 10, Латвия — 9, Норвегия — 8, Италия — 0.

Ранее сообщалось о том, что Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.