Черчесов — об игре Мухина и Жемалетдинова: главное — быть не свежим на поле, а полезным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об игре Максима Мухина и Рифата Жемалетдинова в контрольном матче против Польши, передает «Чемпионат.com».

«Мухин и Жемалетдинов по сравнению с Оздоевым и Миранчуком добавили свежести? Фамилии обсуждать не буду, главное — быть не свежим на поле, а полезным», — сказал Черчесов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня). 1 июня стало известно, что власти Дании приняли решение не пускать болельщиков сборной России на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу, который состоится в Копенгагене.

Польская команды сыграет со Словакией (14 июня, Санкт-Петербург), Испанией (Севилья, 19 июня) и Швецией (Санкт-Петербург, 23 июня).

Ранее Россия сыграла вничью с Польшей в контрольном матче в рамках подготовки к Евро.