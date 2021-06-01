Боярский заявил, что «Спартак» не будет чемпионом, несмотря на столетие клуба

Народный артист и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский уверенно заявил, что московский «Спартак» не сможет лишить клуб из Санкт-Петербурга чемпионского звания в следующем сезоне.

«У красно-белых шаткие позиции в следующем сезоне. Они на трамплине! Изменения не улучшат ситуацию. Столетие «Спартака» не спасет клуб! Красно-белые не смогут составить конкуренцию «Зениту», — приводит слова Боярского «Спорт-экспресс».

Напомним, что в следующем году «Спартак» отпразднует столетие. Предшественник «Спартака» Московский кружок спорта провел свой первый матч 18 апреля 1922 года. За все время выступлений в чемпионатах России и СССР столичный клуб стал обладателем 22 чемпионств, 13 Кубков и Суперкубков страны.

По итогам минувшего сезона в Российской премьер-лиге чемпионом стал «Зенит», а «Спартак» занял второе место.

Ранее спутница Федуна Зарема Салихова заявила, что увольнение уборщицы «Спартака» кликабельнее, чем чемпионство «Зенита».