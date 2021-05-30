Ловрен посоветовал «Манчестер Сити» купить хорватского игрока, чтобы победить в ЛЧ

Футболист петербургского «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на поражение «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов от лондонского «Челси».

«Сити» нужно купить какого-нибудь хорватского игрока», — написал Ловрен в Twitter

С 2013 года в команде, которая выигрывает самый престижный европейский клубный турнир, есть хорватские футболисты.

Единственный гол был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) «горожане» заняли первое место, а «Челси» финишировал на четвертой строчке.

Ранее московский ЦСКА поздравил «Челси» с победой в Лиге чемпионов.