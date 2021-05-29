Кузяев заявил, что не завидует отдыхающему на яхте Смолову

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев высказался о подготовке к чемпионату Европы по футболу. Об этом сообщает Eurostavka.

По его словам, в данный момент национальная команда готовится по интенсивному графику.

«Чувствую, что прибавил в физике за последнее время. Завидую ли я отдыхающему Смолову? Нет, не завидую, потому что хочется поиграть на чемпионате Европы. Он раз в четыре года проводится. Это такое событие, которое не хочется пропускать.

Должен ли мне завидовать Смолов? Не знаю, у него спросите», — сказал Кузяев.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Ранее был объявлен расширенный состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020 года.