Кузяев заявил, что не завидует отдыхающему на яхте Смолову
Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев высказался о подготовке к чемпионату Европы по футболу. Об этом сообщает Eurostavka.
По его словам, в данный момент национальная команда готовится по интенсивному графику.
«Чувствую, что прибавил в физике за последнее время. Завидую ли я отдыхающему Смолову? Нет, не завидую, потому что хочется поиграть на чемпионате Европы. Он раз в четыре года проводится. Это такое событие, которое не хочется пропускать.
Должен ли мне завидовать Смолов? Не знаю, у него спросите», — сказал Кузяев.
Напомним, что чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.
Ранее был объявлен расширенный состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020 года.