«Челси» выиграл Лигу чемпионов

В Порту завершился финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21, в котором встречались английские «Манчестер Сити» и «Челси».

Победу с минимальным счетом одержал лондонский клуб со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин поддержал предложение о проведении финальной стадии Лиги чемпионов в формате «Финала четырех».