Мухин в прощальном посте не стал благодарить руководство «Локомотива»

Полузащитник сборной России Максим Мухин опубликовал пост в Instagram, который посвятил уходу из московского «Локомотива».

«Сегодня я покидаю «Локомотив», где провел 2 счастливых года. Хочу выразить огромную благодарность команде, тренерскому штабу и болельщикам! Здесь состоялись мои первые шаги в большом футболе. Это было бы невозможно без поддержки команды, веры тренеров и болельщиков.

Для меня было невероятной честью и гордостью находиться в клубе, выходить на поле в майке «Локомотива». Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе. Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть мое исключительное уважение к «Локомотиву», — написал Мухин.

Напомним, что Мухин выступал за главную команду «Локомотива» с сезона-2020/2021. Он является воспитанником «Крыльев Советов». Игрок провел в прошедшем сезоне за «железнодорожников» 15 матчей.

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