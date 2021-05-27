Медведева пропустит Олимпиаду в Пекине

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Фигуристка Евгения Медведева Фигуристка Евгения Медведева
Фигуристка Евгения Медведева
РИА Новости

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее функционер заявил, что в соревнованиях в столице Китая не примет участия олимпийская чемпионка Алина Загитова.

«Все, что я сказал про Загитову, относится и к Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит», — цитирует Горшкова Sport24.

Медведева не попала в состав национальной команды по фигурному катанию на сезон-2021/22. В список одиночниц вошли Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резервный состав попали Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты на международных и всероссийских соревнованиях, будут включены в состав сборной на Олимпийские игры 2022 года в Пхенчхане.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.