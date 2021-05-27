Медведева пропустит Олимпиаду в Пекине

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее функционер заявил, что в соревнованиях в столице Китая не примет участия олимпийская чемпионка Алина Загитова.

«Все, что я сказал про Загитову, относится и к Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит», — цитирует Горшкова Sport24.

Медведева не попала в состав национальной команды по фигурному катанию на сезон-2021/22. В список одиночниц вошли Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резервный состав попали Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты на международных и всероссийских соревнованиях, будут включены в состав сборной на Олимпийские игры 2022 года в Пхенчхане.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.