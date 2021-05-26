Футболист «Спартака» Промес попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020, передает пресс-служба национальной команды в Twitter.

На групповом этапе подопечные Франка де Бура сыграют против Украины, Австрии и Северной Македонии.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Промес провел 11 матчей, забив три мяча. Он перешел в «Спартак» зимой 2021 года из амстердамского «Аякса».

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Доменико Тедеско объяснил спад в игре вингера команды Квинси Промеса.