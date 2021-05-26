Руди Гарсия не считает «Спартак» крупным европейским клубом

Бывший главный тренер «Лиона» Руди Гарсия критично высказался об информации, согласно которой в его услугах был заинтересован московский «Спартак», передает RMC Sport.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой московский клуб был заинтересован в подписании специалиста, когда искал замену Доменико Тедеско.

«При всем уважении к местным клубам, которые хотели бы сделать мне предложение, они не входят в категорию команд, о которых я говорил. Это не крупные европейские клубы», — заявил Гарсия.

Новым главным тренером столичного «Спартака» стал португальский специалист Руй Витория, который возглавлял португальские «Виторию», «Бенфику», «Белененсеш» и «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Вместе с «Бенфикой» он стал двукратным чемпионом Португалии.

На своем посту португалец сменил Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт со «Спартаком». В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи заняли второе место, получив путевку в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Джузеппе Сапиенца, представляющий интересы бывшего главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена, рассказал, что московский «Спартак» вел переговоры по назначению специалиста на пост главного тренера команды. Также Сапиенца заявил, что «Спартак» выходил на другого его клиента — нового наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби.