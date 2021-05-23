Черышев присоединится к сборной России 24 мая

Сборная России по футболу проводит тренировочный сбор в Австрии.

Футболист испанской «Валенсии» Денис Черышев присоединится к национальной команде 24 мая, передает Sport24.

Также в Австрию еще не приехали Алексей Миранчук, Арсен Захарян и Александр Головин.

На групповой стадии европейского первенства Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Станислав Черчесов объяснил подготовку сборной за пределами России.