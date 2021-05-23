Российскую футбольную сборную встретили в Австрии тортом в виде мяча

Сборная России по футболу прилетела в Австрию, где проходит сбор национальной команды перед Евро-2020.

«Прибыли в хорошо знакомый нам австрийский Нойштифт, где будем готовиться к чемпионату Европы. Тренировки, теоретические занятия, индивидуальная работа. Сбор продлится до 31 мая», — написал главный тренер команды Станислав Черчесов в Instagram.

Сотрудники гостиницы, в которой будет жить команда, подарили игрокам торт в виде мяча с логотипом Российского футбольного союза (РФС).

На групповой стадии европейского первенства Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Черчесов объяснил подготовку сборной за пределами России.