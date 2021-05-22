Бочаров будет защищать ворота сборной России в матче с Великобританией на ЧМ по хоккею

Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг заявил, что голкипер Иван Бочаров будет защищать ворота национальной команды во втором матче группового этапа чемпионата мира против команды Великобритании.

«Да, по плану сегодня в старте Иван Бочаров», — приводит слова Ротенберга РИА «Новости».

Встреча между сборными России и Великобритании пройдет 22 мая. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.15 мск.

Чемпионат мира по хоккею проходит в столице Латвии с 21 мая по 6 июня. В первом матче первенства сборная России обыграла команду Чехии со счетом 4:3. В составе победителей отличились Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко. Ворота сборной России защищал Александр Самонов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на турнире под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна страны звучит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Самонов был признан лучшим вратарем стартового матча чемпионата мира.