Актер Бобцов о матче Хасбик — Абдурозик: нужна господдержка, а не подпольные бои

Российский актер Артем Бобцов высказался о проведении поединка между маленькими людьми — 18-летним дагестанцем Хасбуллой Магомедовым и 17-летним певцом Абдурозиком из Таджикистана, анонс которого стал вирусной новостью в Instagram.

«Я состою в чате, где общается примерно 50 маленьких ребят. И одна из девчонок за пару месяцев до этих событий предложила идею боев между маленькими – просто озвучила, ей захотелось узнать мнение каждого. Лично я скажу так: мне сейчас 35 – вот если бы это было лет 15 назад, когда я и спортом больше интересовался, мне бы это было бы интересно. Я ни разу не боролся на равных, ни разу не было такого спортивного момента – физически показать себя равным с кем-то. Возможно, что-то было в школе, но это детское время – поборолись, разняли, это не такой интерес. А вот именно со спортивной точки зрения мне было бы интересно попробовать. Сейчас, конечно, я понимаю, что молодые ребята меня вынесут на раз.

С этической точки зрения – получается, эта история ради денег. Разные вещи – мое отношение как маленького человека и отношение большого человека. Мне кажется, большие будут смеяться над этим. Будут ржать, а кто-то будет, наоборот обижаться – мол, что вы издеваетесь над маленькими. Жалеть начнут. А я всегда говорю: мы такие же, как и все. Большие тоже устраивают бои, мы просто хотим быть на равных, чтобы к нам было соответствующее отношение. Понятно, что у нас есть свое сообщество, мы общаемся между собой. Это как дальнобойщик с дальнобойщиком общается, боксер – с боксером. И я, наверное, все равно склоняюсь к мнению: почему бы не попробовать? Большие же этим занимаются. Но есть и другая точка зрения – в какой форме это подается. Пиар, хайп – это отдельный момент. Если же рассматривать это как спорт, то я был бы «за».

Если бы была поддержка такого спорта на государственном уровне, а не подпольные бои для хайпа, было бы хорошо. Есть же бадминтон, тяжелая атлетика и много видов спорта для маленьких людей, почему бы и бои не устроить. Понятно, что все это должно проходить под медицинским надзором», — сказал Бобцов «Газете.Ru».

Организацией предстоящего поединка между Магомедовым и Абдурозиком, общий вес которых составляет 35 кг, занимается 19-летний блогер Асхаб Тамаев. Бой, по заявлениям организаторов, должен был состояться 18 мая, однако о его результатах ничего не известно.

Ранее бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков заявил, что следит за раскруткой поединка Хасбик — Абдурозик.