В МИД отреагировали на призыв США объявить дипломатический бойкот Играм в Пекине

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказался о призыве спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

«Я не знаю, что такое дипломатический бойкот, формы, в которых эти призывы озвучены, они совершенно недипломатические, там вообще дипломатией не пахнет, а пахнет чем-то другим, неприятным в Конгрессе США», — цитирует Рябкова ТАСС.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая из-за нарушений прав человека в стране.

С призывом бойкотировать соревнования выступили политики из Канады, Норвегии, США. Пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае.

Ранее Пелоси призвала глав государств отказаться от посещения Игр-2022.