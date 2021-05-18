Российский фигурист, исполняющий пять четверных прыжков, сменил спортивное гражданство

Российский фигурист Владимир Самойлов будет выступать за сборную Польши. Об этом сообщает »«Спорт-Экспресс».

Самойлов исполняет пять четверных прыжков (не владеет только четверным акселем). На тренировках он выполнял каскад четверной лутц + ойлер + четверной сальхов и два четверных сальхова подряд.

Самойлов стал победителем Кубка Москвы 2020 года, набрав 249,45 балла, а также выиграл первый этап Кубка России (268,37), опередив Сергея Воронова (263,75) и Егора Мурашова (231,79).

Спортсмен тренировался под руководством Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Последний сезон он провел в школе «Москвич» у Виктории Буцаевой.

Ранее сообщалось о том, что директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об отсутствии олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой в составе сборной России на олимпийский сезон.