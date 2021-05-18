Владелец «Сочи» Ротенберг объявил о переходе форварда Заболотного в ЦСКА

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший подтвердил, что нападающий Антон Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.

«Антон Заболотный ушел из «Сочи», желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

7 мая появилась информация, согласно которой Заболотный заключил контракт с московским ЦСКА. Сообщалось, что футболист присоединится к красно-синим летом на правах свободного агента. Также отмечается, что футболистом интересовался «Краснодар», но игрок отклонил предложение «быков».

Заболотный выступал за «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно» и петербургский «Зенит». За сочинский клуб он играет с 2019 года. Интересно, что с 2008 по 2012 год форвард числился в ЦСКА, но на поле не выходил.

Ранее экс-игрок ЦСКА высказался о возвращении Заболотного в команду.