Экс-игрок ЦСКА высказался о возвращении Заболотного в команду

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился мыслями о вероятном переходе в армейский клуб нападающего «Сочи» Антона Заболотного, передает «Чемпионат.com».

Ранее появились сообщения, что Заболотный уже подписал контракт с ЦСКА. Ни одна из сторон официально это не подтверждает.

«Что касается трансфера Заболотного, неоднократно говорил, что у ЦСКА нет атаки вот уже несколько лет. Они подписывают проверенного футболиста, знающего российский чемпионат. Но ЦСКА нужно совершить минимум четыре трансфера», — заявил Ярошик.

7 мая появилась информация, согласно которой Заболотный заключил контракт с московским ЦСКА. Сообщалось, что футболист присоединится к красно-синим летом на правах свободного агента. Также отмечается, что футболистом интересовался «Краснодар», но игрок отклонил предложение «быков».

Заболотный выступал за «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно» и петербургский «Зенит». За черноморский клуб он играет с 2019 года. Интересно, что с 2008 по 2012 год форвард числился в ЦСКА, но на поле не выходил.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Ивица Олич после матча с 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодаром», в котором армейцы победили со счетом 3:1, рассказал о возможном переходе в клуб нападающего «Сочи» Антона Заболотного.