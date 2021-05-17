Криштиану Роналду увез все свои автомобили из Турина

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вывез свои автомобили из Турина. Об этом сообщает Per Sempre Calcioв Twitter.

Перевозкой занималась компания из Лиссабона. Ночью сотрудники компании вывезли все семь суперкаров, принадлежащих португальцу.

«Ювентус» вырвал победу в матче 37-го тура Серии А против «Интера». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу туринского клуба. Победа позволила «Ювентусу» вернуться в зону Лиги чемпионов, но всего на пару часов. В данный момент «Ювентус» пятый и проигрывает одно очко «Наполи» и «Милану», и три очка — «Аталанте».

Западные СМИ уверены, что Роналду покинет «Ювентус» по окончании сезона.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года во Франции.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» вырвал победу у «Интера» и поднялся в зону Лиги чемпионов.