Россиянин Рублев опустился на третью строчку в Чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Андрей Рублев опустился на третью строчку в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Со второй позиции его сместил серб Новак Джокович, который уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале «Мастерса» в Риме.

Первое место занимает грек Стефанос Циципас. Даниил Медведев и Аслан Карацев располагаются на пятой и седьмой строчке соответственно.

На счету Рублева финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, в котором он проиграл Циципасу. Для отечественного теннисиста это был первый финал «Мастерса» в карьере.

В этом сезоне Рублев играл в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В трех сетах он уступил Даниилу Медведеву (5:7, 3:6, 2:6).

Чемпионская гонка ATP:

(1). Стефанос Циципас (Греция) — 3110 очков,

2 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2920,

3 (2). Андрей Рублев (Россия) — 2760,

4 (5). Александр Зверев (Германия) — 2250,

5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 2230,

6 (10). Рафаэль Надаль (Испания) — 2220,

7 (6). Аслан Карацев (Россия) — 1685,

8 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 1460,

9 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 1445,

10 (9). Янник Синнер (Италия) — 1310.

Ранее сообщалось о том, что футбольный клуб «Барселона» поприветствовал российского теннисиста Андрея Рублева на своем стадионе «Камп Ноу» и вручил ему в подарок футболку команды с его фамилией.