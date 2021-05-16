«Спартак» опубликовал трогательный ролик, посвященный Тедеско
Московский «Спартак» в своем Twitter опубликовал трогательный ролик, посвященный тренеру команды Доменико Тедеско.
«Эмоции, по которым мы будем скучать», — гласит подпись к видео.
Доменико Тедеско покинет пост тренера «Спартака» после текущего сезона. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи занимают второе место, набрав 56 очков.
Российскую премьер-лигу (РПЛ) досрочно выиграл петербургский «Зенит». В заключительном туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом».
Специалист возглавляет команду с 2019 года. В прошлом сезоне москвичи заняли лишь седьмое место, одержав 11 побед в 30 матчах чемпионата России. Немецкие СМИ утверждают, что кандидатуру Тедеско рассматривает немецкий «Гамбург», который сейчас выступает во Второй Бундеслиге.
Ранее сообщалось о том, что московский «Спартак» был в шаге от подписания соглашения с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
Эмоции, по которым мы будем скучать ❤️#ДанкеДоменико pic.twitter.com/avEK3w0xpc— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 16, 2021